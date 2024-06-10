За тиждень рф обстріляла понад 40 разів Чернігівщину: пролунало 214 вибухів
Київ • УНН
Минулого тижня російські війська 43 рази обстріляли 14 населених пунктів у Чернігівській області, в результаті чого сталося 214 вибухів і було завдано шкоди інфраструктурі.
Російські війська минулого тижня обстріляли 14 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 214 вибухів. Зокрема, росіяни 7 разів вдарили із FPV-дронів. Є пошкодження. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
За минулий тиждень ворог 43 рази обстріляв 14 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 214 вибухів
За його словами, противник наніс 7 авіаційних ударів з використанням ударних FPV-дронів.
Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, сільгосптехніку, лінії електропередач та газогін.
Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: 76 вибухів10.06.24, 08:27 • 22933 перегляди