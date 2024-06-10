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За тиждень рф обстріляла понад 40 разів Чернігівщину: пролунало 214 вибухів

Київ • УНН

 • 20659 перегляди

Минулого тижня російські війська 43 рази обстріляли 14 населених пунктів у Чернігівській області, в результаті чого сталося 214 вибухів і було завдано шкоди інфраструктурі.

Російські війська минулого тижня обстріляли 14 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 214 вибухів. Зокрема, росіяни 7 разів вдарили із FPV-дронів. Є пошкодження. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН

За минулий тиждень ворог 43 рази обстріляв 14 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано  214 вибухів

- написав Чаус у Telegram. 

За його словами, противник наніс 7 авіаційних ударів з використанням ударних FPV-дронів.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, сільгосптехніку, лінії електропередач та газогін.

Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: 76 вибухів10.06.24, 08:27 • 22933 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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