Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутатЭксклюзив
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июняЭксклюзив
G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters
Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф
На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет
Популярные
На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе
Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
За неделю рф обстреляла более 40 раз Черниговщину: прогремело 214 взрывов
На прошлой неделе российские войска 43 раза обстреляли 14 населенных пунктов в Черниговской области, в результате чего произошло 214 взрывов и был нанесен ущерб инфраструктуре.
Бросил гранату в многоэтажку и ранил прохожую: задержанному киевлянину грозит до 7 лет тюрьмы
Жителю Киева грозит до 7 лет тюрьмы за то, что он бросил гранату в окно квартиры своего брата из-за имущественного спора, ранив прохожую.
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Как отметил член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, участники серых схем экспорта зерна должны быть наказаны в соответствии с уголовным законодательством за уклонение от уплаты налогов, подделку документов и отмывание денег.
Курс валют на 10 июня: гривна девальвировала на 9 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 9 копеек, установив официальный обменный курс на 10 июня на уровне 40,2485 грн/доллар.
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА
Кипер рассказал о самом страшном за год работы главой Одесской ОВА.
россияне убили жителя Часового Яра в Донецкой области
Житель Часового Яра в Донецкой области погиб в результате российского обстрела 9 июня.
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Эта неделя обещает быть очень насыщенной с астрологической точки зрения, с сочетанием положительных и сложных аспектов, которые могут привести к конфликтам, агрессии, недопониманию и потенциальным рискам, но также и к возможностям для роста, творчества и гармонизации отношений.
G7 планирует сделать жесткое предупреждение китайским банкам относительно связей с рф - Reuters
G7, как ожидается, сделает строгое предупреждение небольшим китайским банкам, чтобы они прекратили помогать России уклоняться от западных санкций из-за войны в Украине.
Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф
Российские обстрелы повредили дома, автомобили и элеватор в нескольких н. п. Харьковской области, есть раненая.
На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет
В Сумской области ночью по техническим причинам был обесточен объект энергетической инфраструктуры, в результате чего жители Сум остались без электричества, но к 6:30 утра 10 июня энергопитание большинства потребителей было восстановлено. В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью.