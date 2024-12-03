Военное положение в Южной Корее: посольство обнародовало рекомендации для украинцев
Киев • УНН
Из-за объявления военного положения в Южной Корее украинское посольство обратилось к гражданам с предупреждением. Украинцам рекомендуют избегать массовых мероприятий и иметь при себе документы.
Посольство Украины в Южной Корее призвало украинцев, находящихся в стране, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера. Об этом говорится в заявлении посольства, передает УНН.
В связи с объявлением чрезвычайного/военного положения в Республике Корея, просим граждан Украины, находящихся на территории Кореи, следовать инструкциям местных органов власти, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера, и следить за официальными сообщениями через каналы посольства Украины в Республике Корея
В посольстве посоветовали в случае выхода на улицу держать при себе документы, удостоверяющие личность, сохранять спокойствие, а в случае необходимости обращаться на горячую линию посольства.
Напомним
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.
После - возле парламента произошли столкновения между военными и протестующими, оппозиция называет действия президента антиконституционными. Впоследствии военные покинули здание парламента Южной Кореи.