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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военное положение в Южной Корее: посольство обнародовало рекомендации для украинцев

Военное положение в Южной Корее: посольство обнародовало рекомендации для украинцев

Киев  •  УНН

 • 6531 просмотра

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Из-за объявления военного положения в Южной Корее украинское посольство обратилось к гражданам с предупреждением. Украинцам рекомендуют избегать массовых мероприятий и иметь при себе документы.

Посольство Украины в Южной Корее призвало украинцев, находящихся в стране, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера. Об этом говорится в заявлении посольства, передает УНН.

В связи с объявлением чрезвычайного/военного положения в Республике Корея, просим граждан Украины, находящихся на территории Кореи, следовать инструкциям местных органов власти, воздержаться от участия в массовых мероприятиях, в частности политического характера, и следить за официальными сообщениями через каналы посольства Украины в Республике Корея 

- говорится в сообщении.

В посольстве посоветовали в случае выхода на улицу держать при себе документы, удостоверяющие личность, сохранять спокойствие, а в случае необходимости обращаться на горячую линию посольства.

Напомним

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.

После - возле парламента произошли столкновения между военными и протестующими, оппозиция называет действия президента антиконституционными. Впоследствии военные покинули здание парламента Южной Кореи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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