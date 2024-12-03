Военный о штурмах рф Часового Яра: ситуация достаточно напряженная
Киев • УНН
российские войска сосредоточили значительные резервы для штурма Часового Яра, который длится более полугода. Ситуация остается напряженной, но силы обороны сдерживают противника на всех участках фронта.
Штурмы российских оккупантов Часового Яра в Донецкой области происходят уже более полугода. Ситуация достаточно напряженная. Об этом сообщил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире телемарафона, передает УНН.
Враг в принципе сосредоточил достаточно большие резервы для того, чтобы штурмовать на данном направлении. Враг штурмует Часов Яр не один день, не одну неделю и даже не один месяц. Эти штурмы происходят более чем полгода. Ситуация достаточно напряженная
По его словам, бойцы бригады "Рубеж", бойцы Сил обороны делают все возможное для того, чтобы остановить противника на тех отрезках фронта на которых они держат оборону.
Дополнение
28 ноября пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщала, что активно штурмовать подразделения российских оккупантов пытаются в районе Часового Яра.