Военный о штурмах рф Часового Яра: ситуация достаточно напряженная

Штурмы российских оккупантов Часового Яра в Донецкой области происходят уже более полугода. Ситуация достаточно напряженная. Об этом сообщил командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг в принципе сосредоточил достаточно большие резервы для того, чтобы штурмовать на данном направлении. Враг штурмует Часов Яр не один день, не одну неделю и даже не один месяц. Эти штурмы происходят более чем полгода. Ситуация достаточно напряженная