Во время утреннего удара по Украине российские крылатые ракеты маневрировали вблизи польской границы - ВС ВСУ

Российские крылатые ракеты, выпущенные по Украине во время утреннего удара, маневрировали в нескольких десятках километров от границы с Польшей. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

По его словам, крылатые ракеты постоянно меняли свой курс, постоянно маневрировали в западных областях, к польской границе, и в обратном направлении. Обычно так крылатые ракеты атакуют по всей территории нашего государства.

Ракета программируется накануне удара. Понятно, что она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, что тоже заложено в программировании: влево-вправо, меняет курс, таким образом может десятки раз менять курс. Вот она долетела до Самборского района. Это не так уж и далеко до государственной границы с Польшей, где-то около 50 километров. Далее повернула во Львовском направлении. Далее свернула в направлении Тернопольской области. Ну, вот такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях - отметил Игнат.

Напомним

Утром в Генеральном штабе Польши заявили, что задействовали авиацию из-за массированной ракетной атаки рф на Украину, чтобы обезопасить собственное воздушное пространство.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после одного из предыдущих массированных ракетных ударов заявил, что в российских крылатых ракетах Х-101 уже используются определенные модификации.

"По первым результатам видим, что в стратегической крылатой ракете типа "Х-101" имеются определенные модификации и постановщики пассивных помех, отстреливаются дипольные отражатели. Большая часть элементной базы имеет значительные повреждения, физически уничтожена практически вся микроэлектроника. В то же время маркировка отдельных идентифицированных элементов ракет "Х-101" свидетельствует об их изготовлении в 3-4 квартале 2023 года. Вероятно, можем сделать вывод, что это означает отсутствие у врага значительных запасов такого типа оружия, а после изготовления они сразу передаются под боевые задачи", - рассказал Александр Рувин.

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