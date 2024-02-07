Під час ранкового удару по Україні російські крилаті ракети маневрували поблизу польського кордону - ПС ЗСУ

Російські крилаті ракети, випущені по Україні під час ранкового удару, маневрували в декількох десятках кілометрів від кордону з Польщею. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода", пише УНН.

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За його словами, крилаті ракети постійно змінювали свій курс, постійно маневрували в західних областях, до польського кордону, і в зворотному напрямку. Зазвичай так крилаті ракети атакують по всій території нашої держави.

Ракета програмується напередодні удару. Зрозуміло, що вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні: вліво-вправо, змінює курс, таким чином може десятки разів змінювати курс. От вона долетіла до Самбірського району. Це не так вже й далеко до державного кордону з Польщею, десь близько 50 кілометрів. Далі повернула у Львівському напрямку. Далі звернула в напрямку Тернопільської області. Ну от такі маневри проводилися в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській областях – зазначив Ігнат.

Нагадаємо

Вранці у Генеральному штабі Польщі заявили, що задіяли авіацію через масовану ракетну атаку рф на Україну, щоб убезпечити власний повітряний простір.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін після одного з попередніх масованих ракетних ударів заявив, що в російських крилатих ракетах Х-101 вже використовуються певні модифікації.

"За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Імовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання", - розповів Олександр Рувін.

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