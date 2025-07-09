Во Франции зафиксированы локальные вспышки лихорадки Чикунгунья - ЦОЗ

По состоянию на 2 июля 2025 года зарегистрировано 14 случаев лихорадки Чикунгунья в семи регионах Франции. Это связывают с благоприятными климатическими условиями и ростом числа завезённых из других стран случаев. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчёт ЦОЗ.

По состоянию на 2 июля 2025 года одна страна Европы сообщила о случаях лихорадки Чикунгунья: Франция (14) - местная передача вируса Чикунгунья в семи регионах страны. Все кластеры в настоящее время классифицируются как активные - говорится в сообщении.

В текущем сезоне первые случаи с симптомами уже выявлены в конце мая - раньше, чем в предыдущие годы (обычно июль-август), что "может быть связано с высоким количеством завезённых случаев".

Дополнение

Лихорадка Чикунгунья - это острая вирусная инфекционная болезнь, которая сопровождается высокой температурой, общей интоксикацией и геморрагическими проявлениями. Она относится к арбовирусным инфекциям и классифицируется как одна из так называемых "забытых тропических болезней". Заболевание входит в перечень основных "болезней путешественников".

Лихорадка Чикунгунья не является эндемичной для материковой части ЕС/ЕЭЗ. Большинство случаев – импортированные. Однако в регионах, где присутствуют комары Aedes albopictus, возможно локальное распространение вируса при благоприятных условиях. Такие случаи фиксируются с 2007 года. Случаи завоза этой инфекции фиксировались и в Украине.

Оптимальная среднесуточная температура для передачи вируса Чикунгунья в умеренном климате - 24–26 °C, возможный диапазон - 12–30 °C. Исторически известно, что вирус Чикунгунья рассматривался как потенциальный агент биологического оружия.

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