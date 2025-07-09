У Франції зафіксували локальні спалахи гарячки Чикунгунья - ЦГЗ

Станом на 2 липня 2025 року зареєстровано 14 випадків гарячки Чикунгунья у семи регіонах Франції. Це пов'язують зі сприятливими кліматичними умовами та зростанням кількості завезених з інших країн випадків. Про це пише УНН із посиланням на звіт ЦГЗ.

Станом на 2 липня 2025 року одна країна Європи повідомила про випадки гарячки Чикунгунья: Франція (14) - місцева передача вірусу Чикунгунья у семи регіонах країни. Усі кластери наразі класифікуються як активні - ідеться у дописі.

У поточному сезоні перші випадки з симптомами вже виявлено наприкінці травня - раніше, ніж у попередні роки (зазвичай липень-серпень), що "може бути пов’язано з високою кількістю завезених випадків".

Доповнення

Гарячка Чикунгунья - це гостра вірусна інфекційна хвороба, яка супроводжується високою температурою, загальною інтоксикацією та геморагічними проявами. Вона належить до арбовірусних інфекцій і класифікується як одна із так званих "забутих тропічних хвороб". Захворювання входить до переліку основних "хвороб мандрівників".

Гарячка Чикунгунья не є ендемічною для материкової частини ЄС/ЄЕЗ. Більшість випадків – імпортовані. Проте в регіонах, де присутні комарі Aedes albopictus, можливе локальне поширення вірусу за сприятливих умов. Такі випадки фіксуються з 2007 року. Випадки завезення цієї інфекції фіксувалися і в Україні.

Оптимальна середньодобова температура для передачі вірусу Чикунгунья в помірному кліматі - 24–26 °C, можливий діапазон - 12–30 °C. Історично відомо, що вірус Чикунгунья розглядався як потенційний агент біологічної зброї.

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