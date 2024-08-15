Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Десять лет назад, в Украине появились первые люди, которые были вынуждены бежать от ужасов гибридной войны, которую принесла на нашу землю россия. Они брали с собой самое необходимое и переезжали в другие города и села с надеждой вернуться. Кто-то впоследствии так и сделал, кто-то адаптировался на новом месте. Полномасштабная российская агрессия существенно увеличила количество внутренних переселенцев и еще более остро подняла вопрос их комплексной поддержки как со стороны центральной, так и местной власти, пишет УНН.

Сейчас в Украине насчитывается 4,6 миллиона официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Около 3,5 миллионов из них - это те, кто были вынуждены стать переселенцами после полномасштабного российского вторжения. Понятно, что эта цифра не является постоянной: кто-то выехал за границу, кто-то вернулся домой. В то же время, есть люди, которые сейчас из-за боевых действий, вынуждены эвакуироваться. Но если говорить языком цифр, то количество внутренних переселенцев по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 300 тысяч человек.

Безусловно, что за десять лет для поддержки этих людей было немало сделано со стороны государства, но ключевые проблемы все же остаются.

Так, согласно опросу Международной организации по миграции, который проводился в 2023 году, только около 40% ВПЛ имели постоянную работу. 90% процентов переселенцев, которые сейчас не работают, потеряли работу именно из-за войны.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются внутренние переселенцы - это жилищные условия. Согласно тому же опросу МОМ, 60% этих людей живут в арендованных помещениях, 21 - у друзей или родственников, 3% - все еще остаются в центрах коллективного проживания.

Отсутствие стабильного заработка, собственного или дешевого арендованного жилья, конечно, негативно влияет на адаптацию ВПЛ в общинах, где они поселились. Кроме этого, переселенцам необходимо решать вопросы с медицинским обеспечением, учебными заведениями для детей и тому подобное.

Люди пытаются решить эти проблемы по-разному. В частности, пытаются поселиться в крупных городах, где, в принципе, легче найти высокооплачиваемую работу, еще и по специальности.

Согласно одному из исследований, в 2023 году в пятерке городов по количеству зарегистрированных внутренне перемещенных лиц были Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса. То есть, крупные города с развитыми промышленностью и бизнесом.

Но и в небольших городах, у ВПЛ есть все возможности адаптироваться. И во многом этот процесс зависит от поддержки местных властей.

В частности, в Броварской громаде сейчас зарегистрировано почти 22 тысячи внутренне перемещенных лиц. Более двух третей из них - это люди. Которые поселились в Броварах после начала полномасштабной российской агрессии. Чтобы эти люди не чувствовали себя чужими, непосредственно при поддержке Броварского городского совета был создан Совет по вопросам ВПЛ.

Сейчас она разрабатывает комплексную программу, в рамках которой будут очерчены пути решения вопросов переселенцев по ключевым направлениям.

Это, в первую очередь работа. Многие переселенцы работали на крупных предприятиях металлургической, угольной, химической промышленности. Здесь таких вакансий нет, поэтому необходима переквалификация. Хотим договариваться с компаниями, которые готовы брать на работу переселенцев, чтобы организовывали для них соответствующие курсы. Также многие люди готовы открывать собственное дело - надо им облегчить доступ к стартовому капиталу. Также необходимо решать проблему с жильем. Мы прекрасно понимаем, что каждому по отдельной квартире бесплатно не дадут. Но хотим в программе прописать, возможно какие-то определенные льготы, долгосрочные кредиты и т.д - рассказала председатель Совета по вопросам ВПЛ Анастасия Третьяк в комментарии УНН.

Для городских властей Броваров важно, чтобы люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы.

Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую общину. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам - отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Переселенцы эту поддержку со стороны властей города, конечно же, видят.

У нас отличное взаимодействие и сотрудничество с местными властями. Сейчас они помогают нам с поиском помещения для клубов по интересам и танцевальной студии. У меня должна быть встреча с городским головой Игорем Сапожко. Насколько я знаю у него есть определенные идеи по жилью для ВПЛ. Я считаю, что это отличная помощь и поддержка со стороны Броварского горсовета - добавила Анастасия Третьяк.

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