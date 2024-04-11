Внеблоковый статус Украины и "заморозка" по линии фронта: Турция предлагает новый мирный план - росСМИ

Турция подготовила новый проект мирного договора по решению украинско-российской войны, который предусматривает "заморозку" линии фронта и внеблоковый статус Украины. Об этом пишут росСМИ, которым якобы удалось ознакомиться с документом, передает УНН.

Детали

российские журналисты уверяют, что этот план продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

Отдельно отмечается, что проект документа уже получили все три стороны - Украина, Турция и россия. Отмечается, что он основывается на документах первых переговоров в Стамбуле, а также туда вошла часть формулировок мая 2022 года.

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Проект нового договора от турецкой стороны предусматривает

взаимное обязательство США и россии о неприменении при любых условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений, причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

запрет на вмешательство в внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.

замораживание войны за имеющейся линией фронта.

обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны россией.

гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

обмен пленными по формуле "всех на всех"

россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Дополнение

Источники росСМИ допускают, что эту инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

В то же время сами российские журналисты считают, что вероятность принятия этого документа невысока, поскольку это "уже по меньшей мере девятый проект такого рода".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров Украины с россией одной Турции недостаточно, и для посреднических усилий нужен мирный саммит с участием многих стран.

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