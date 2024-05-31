Власти отказываются от экономического бронирования из-за возможного раскола общества, однако Гетманцев не отказывается от идеи расколоть бизнес
Киев • УНН
Власти отказались от идеи экономического бронирования. О том председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев продолжает гнуть свою линию и не отказывается от идеи рассорить бизнес.
Власти отказались от идеи экономического бронирования. По мнению экспертов, это связано с нежеланием чиновников раскалывать украинское общество, которое и так истощено войной, развязанной Россией. О том председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев продолжает гнуть свою линию и не отказывается от идеи рассорить бизнес, пишет УНН.
По данным источников РБК-Украина в офисе президента, от идеи "экономического бронирования" власть отказалась, однако около 200 млрд гривен, которые ожидали получить от ее реализации, нужно найти каким-то другим путем.
Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему
Опрошенные УНН эксперты говорят о том, что во властных кабинетах вероятнее всего поняли, что запуск экономического бронирования разделит общество на "богатых и бедных".
Мы просто тогда вообще расслоим общество на богатых и бедных и потом бедные могут прийти за богатыми. Такими шагами можно создать революционную ситуацию, как по Карлу Марксу
Аналогичного мнения и член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.
Я думаю не будет (экономического бронирования-ред.), потому что будет раскол в обществе. Потому что те, кто не имеют денег, пойдут воевать, другие с деньгами-забронируются
Ранее при обсуждении идеи экономического бронирования политики и эксперты неоднократно подчеркивали, что такой подход к бронированию от мобилизации будет несправедливым.
Одним из тех, кто хотел воспользоваться идеей был и председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Он в частности планировал в свой законопроект о "Клубе белого бизнеса" включить норму, которая бы позволила избранным предпринимателям бронировать своих сотрудников. Опрошенные УНН эксперты подчеркивали ,что такая инициатива несет в себе безумные коррупционные риски.
Вероятно теперь Гетманцеву придется отказаться от такого стимула. Однако в целом с его законопроектом также не все так однозначно. По мнению экспертов, Гетманцев придумал создание "клуба белого бизнеса" чтобы окончательно рассорить предпринимателей между собой и обезопаситься от возможных новых объединений против него. Как это было, например, два года назад, когда бизнес единым фронтом выступил с требованием увольнения Гетманцева.
На самом деле здесь главное, что этот законопроект будто бы выглядит для какой-то части бизнеса, какой-то части депутатов, как нечто такое, что сделает все к лучшему. А на самом деле его цель в том, чтобы расколоть бизнес и нивелировать его давление, ведь бизнес требует проведения настоящей налоговой реформы и перезагрузкой налоговой самой
Член налогового комитета Рады Нина Южанина также убеждена, что предложенный Даниилом Гетманцевым законопроект, разделит предпринимателей на привилегированные и непривилегированные группы, предоставляя преференции одним и подвергая других более жесткому регулированию, что вызывает обеспокоенность по поводу дискриминации и коррупционных рисков.
Раскритиковал инициированную Гетманцева и бизнес-омбудсмен Роман Ващук. Он, в частности, подчеркнул, что " клуб белого бизнеса " создаст резервацию для элиты вместо того, чтобы выровнять условия для всего бизнеса.
Я думаю, надо выравнивать поле для всех бизнесов ... нам нужно менять вообще подход, а не создавать резервацию для избранных
По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, законодательная инициатива председателя налогового комитета Рады нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде. О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.
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