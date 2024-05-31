Влада відмовляється від економічного бронювання через можливий розкол суспільства, однак Гетманцев не відмовляється від ідеї розколоти бізнес

Влада відмовилася від ідеї економічного бронювання. На думку експертів, це повʼязано з небажанням чиновників розколювати українське суспільство, яке й так виснажене війною, розвʼязаною росією. Проте голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев продовжує гнути свою лінію й не відмовляється від ідеї розсварити бізнес, пише УНН.

За даними джерел РБК-Україна в Офісі президента, від ідеї "економічного бронювання" влада відмовилася, проте близько 200 млрд гривень, які очікували отримати від її реалізації, потрібно знайти якимось іншим шляхом.

Зараз від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, бо категорично проти був Генштаб. Але 5 млрд доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему - сказав співрозмовник видання в ОП.

Опитані УНН експерти говорять про те, що у владних кабінетах ймовірніше за все зрозуміли, що запуск економічного бронювання розділить суспільство на "багатих і бідних".

Ми просто тоді взагалі розслоїмо суспільство на багатих і бідних і потім бідні можуть прийти за багатими. Такими кроками можна створити революційну ситуацію, як по Карлу Марксу - зазначив у коментарі УНН військовий експерт Олег Жданов.

Аналогічної думки й член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай.

Я гадаю не буде (економічного бронювання – ред.), тому що буде розкол у суспільстві. Бо ті, хто не мають грошей, підуть воювати, інші з грошима – забронюються - зазначив він.

Раніше під час обговорення ідеї економічного бронювання політики і експерти неодноразово наголошували, що такий підхід до бронювання від мобілізації буде несправедливим.

Одним із тих, хто хотів скористатися ідеєю був і голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. Він зокрема планував до свого законопроєкту про "клуб білого бізнесу" включити норму, яка б дозволила обраним підприємцям бронювати своїх співробітників. Опитані УНН експерти наголошували, що така ініціатива несе в собі шалені корупційні ризики.

Ймовірно тепер Гетманцеву доведеться відмовитись від такого стимулу. Проте в цілому з його законопроєктом також не все так однозначно. На думку експертів, Гетманцев придумав створення "клубу білого бізнесу" аби остаточно розсварити підприємців між собою і убезпечитись від можливих нових обʼєднань проти нього. Як це було, наприклад, два роки назад, коли бізнес єдиним фронтом виступив з вимогою звільнення Гетманцева.

Насправді тут головне, що цей законопроєкт ніби-то виглядає для якоїсь частини бізнесу, якоїсь частини депутатів, як щось таке, що зробить все на краще. А насправді його мета в тому, щоб розколоти бізнес і нівелювати його тиск, адже бізнес вимагає проведення справжньої податкової реформи та перезавантаженням податкової самої - розповів УНН старший економіст CASE Україна, головний експерт групи з питань податкової реформи Економічно-експертної платформи Володимир Дубровський.

Член податкового комітету Ради Ніна Южаніна також переконана, що запропонований Данилом Гетманцевим законопроєкт, розділить підприємців на привілейовані та непривілейовані групи, надаючи преференції одним та піддаючи інших більш жорсткому регулюванню, що викликає занепокоєння щодо дискримінації та корупційних ризиків.

Розкритикував ініційовану Гетманцева й бізнес-омбудсмен Роман Ващук. Він, зокрема наголосив, що "клуб білого бізнесу" створить резервацію для еліти замість того, щоб вирівняти умови для всього бізнесу.

Я думаю, треба вирівнювати поле для всіх бізнесів… Нам потрібно міняти взагалі підхід, а не створювати резервацію для обраних - зазначив Ващук.

На думку економічного експерта Юрія Гаврилечка, законодавча ініціатива голови податкового комітету Ради порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі. Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики йдеться і у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.