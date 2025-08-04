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"Видели многое, но это - впервые": россияне привлекают женщин к штурмам на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1652 просмотра

На Покровском направлении зафиксировано использование женщин в штурмовых действиях российской армии. Бригада "Спартан" опубликовала видео с женщиной в военной форме.

"Видели многое, но это - впервые": россияне привлекают женщин к штурмам на Покровском направлении

На Покровском направлении россияне начали использовать для штурмов не только мужчин, но и женщин. Об этом сообщает 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" в Telegram, передает УНН.

Детали

За время активных боев мы видели многое – "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Однако женщину – впервые

– говорится в сообщении.

Также пресс-служба бригады опубликовала соответствующее видео, на котором видна женщина в российской военной форме.

Внимание, кадры 18+!!!

В бригаде "Спартан" отметили: дроны Сил обороны Украины не выбирают, кто воюет в составе российской армии: мужчина это или женщина.

Каждый, кто пришел на украинскую землю - враг, который будет уничтожен

 – говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло 49 боевых столкновений. Всего за сутки произошло 183 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Евгений Устименко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Национальная гвардия Украины
Украина