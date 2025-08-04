"Видели многое, но это - впервые": россияне привлекают женщин к штурмам на Покровском направлении
Киев • УНН
На Покровском направлении зафиксировано использование женщин в штурмовых действиях российской армии. Бригада "Спартан" опубликовала видео с женщиной в военной форме.
На Покровском направлении россияне начали использовать для штурмов не только мужчин, но и женщин. Об этом сообщает 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" в Telegram, передает УНН.
Детали
За время активных боев мы видели многое – "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Однако женщину – впервые
Также пресс-служба бригады опубликовала соответствующее видео, на котором видна женщина в российской военной форме.
Внимание, кадры 18+!!!
В бригаде "Спартан" отметили: дроны Сил обороны Украины не выбирают, кто воюет в составе российской армии: мужчина это или женщина.
Каждый, кто пришел на украинскую землю - враг, который будет уничтожен
Напомним
За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло 49 боевых столкновений. Всего за сутки произошло 183 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.