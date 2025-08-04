"Видели многое, но это - впервые": россияне привлекают женщин к штурмам на Покровском направлении

На Покровском направлении россияне начали использовать для штурмов не только мужчин, но и женщин. Об этом сообщает 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" в Telegram, передает УНН.

Детали

За время активных боев мы видели многое – "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Однако женщину – впервые – говорится в сообщении.

Также пресс-служба бригады опубликовала соответствующее видео, на котором видна женщина в российской военной форме.

Внимание, кадры 18+!!!

В бригаде "Спартан" отметили: дроны Сил обороны Украины не выбирают, кто воюет в составе российской армии: мужчина это или женщина.

Каждый, кто пришел на украинскую землю - враг, который будет уничтожен – говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки на Покровском направлении произошло 49 боевых столкновений. Всего за сутки произошло 183 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.