"Бачили багато чого, але це - вперше": росіяни залучають жінок до штурмів на Покровському напрямку
Київ • УНН
На Покровському напрямку зафіксовано використання жінок у штурмових діях російської армії. Бригада "Спартан" опублікувала відео з жінкою у військовій формі.
На Покровському напрямку росіяни почали використовувати для штурмів не лише чоловіків, а й жінок. Про це повідомляє 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" в Telegram, передає УНН.
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За час активних боїв ми бачили багато – "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше
Також пресслужба бригади опублікувала відповідне відео, на якому видно жінку у російській військовій формі.
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У бригаді "Спартан" зазначили: дрони Сил оборони України не обирають, хто воює у складі російської армії: чоловік це чи жінка.
Кожен, хто прийшов на українську землю - ворог, якого буде знищено
Нагадаємо
Минулої доби на Покровському напрямку сталось 49 бойових зіткнень. Всього за добу сталось 183 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.