"Бачили багато чого, але це - вперше": росіяни залучають жінок до штурмів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни почали використовувати для штурмів не лише чоловіків, а й жінок. Про це повідомляє 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" в Telegram, передає УНН.

За час активних боїв ми бачили багато – "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше

Також пресслужба бригади опублікувала відповідне відео, на якому видно жінку у російській військовій формі.

У бригаді "Спартан" зазначили: дрони Сил оборони України не обирають, хто воює у складі російської армії: чоловік це чи жінка.

Кожен, хто прийшов на українську землю - ворог, якого буде знищено