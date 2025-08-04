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"Бачили багато чого, але це - вперше": росіяни залучають жінок до штурмів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 214 перегляди

На Покровському напрямку зафіксовано використання жінок у штурмових діях російської армії. Бригада "Спартан" опублікувала відео з жінкою у військовій формі.

"Бачили багато чого, але це - вперше": росіяни залучають жінок до штурмів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни почали використовувати для штурмів не лише чоловіків, а й жінок. Про це повідомляє 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" в Telegram, передає УНН.

Деталі

За час активних боїв ми бачили багато – "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше

– йдеться в повідомленні.

Також пресслужба бригади опублікувала відповідне відео, на якому видно жінку у російській військовій формі.

Увага, кадри 18+!!!

У бригаді "Спартан" зазначили: дрони Сил оборони України не обирають, хто воює у складі російської армії: чоловік це чи жінка.

Кожен, хто прийшов на українську землю - ворог, якого буде знищено

 – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Минулої доби на Покровському напрямку сталось 49 бойових зіткнень. Всього за добу сталось 183 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Євген Устименко

Війна
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Національна гвардія України
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