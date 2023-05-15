Состоялось более 35 боевых столкновений на четырех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В течение суток состоялось 37 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - состоялось 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
«На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Северное, Петровка, Торецк Донецкой области», - отмечается в сообщении.
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Также сообщается, что на Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.
Генштаб информирует, что на Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
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