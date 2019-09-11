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Взрывы боеприпасов в Калиновке: военная прокуратура открыла производство

Взрывы боеприпасов в Калиновке: военная прокуратура открыла производство

Киев  •  УНН

 • 16244 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке военная прокуратура открыла производство по факту халатного отношения к военной службе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по ч. 3. ст. 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение к военной службе"). Сейчас военные прокуроры проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия с привлечением специалистов и опрос свидетелей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что около 11:40 11 сентября 2019 года на технической территории 48 арсенала, расположенного в пгт. Калиновка Винницкой области, в районе открытой площадки, произощло около шести взрывов боеприпасов, подлежащих утилизации. Возможная причина - возгорание сухой травы, в результате чего произошла поочередная детонация отдельных боеприпасов, которые лежали на земле, сообщили в прокуратуре.

"Все версии и действия должностных лиц воинской части проверяются. На этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы в площадок хранения боеприпасов составляло около 150- 200 метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали группы быстрого реагирования ГСЧС, Зонального отдела Военной службы правопорядка и СБУ.

Напомним, 11 сентября произошло задымление на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области.

Министерство обороны назвало горения сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

В правительстве заявили о отсутствии угроз для военных и гражданских в Калиновке.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15:15 пожар вблизи арсенала в Калиновке ликвидировали.

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