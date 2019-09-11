Вибухи боєприпасів у Калинівці: військова прокуратура відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Через пожежу та детонацію боєприпасів на військовій базі у Калинівці військова прокуратура відкрила провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби, передає УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань через пожежу та детонацію боєприпасів на військовій базі в Калинівці. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3. ст. 425 Кримінального кодексу України („Недбале ставлення до військової служби“). Наразі військові прокурори проводять невідкладні слідчі дії, огляд місця події із залученням спеціалістів та опитування свідків”, — йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що близько 11:40 11 вересня 2019 року на технічній території 48 арсеналу, що розташований у м. Калинівка Вінницької області, в районі відкритого майданчика, відбулось близько шести вибухів боєприпасів, які підлягали утилізації. Можлива причина — займання сухої трави, в результаті чого відбулась почергова детонація поодиноких боєприпасів, що лежали на землі, повідомили у прокуратурі.
"Всі версії та дії службових осіб військової частини перевіряються. На цій території не було закінчено проведення робіт з виявлення та знешкодження боєприпасів, які вибухали в ніч з 26 на 27 вересня 2017 року. Відстань від краю горіння трави до майданчиків зберігання боєприпасів становила близько 150-200 метрів", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали групи швидкого реагування ДСНС, Зонального відділу Військової служби правопорядку та СБУ.
Нагадаємо, 11 вересня сталося задимлення на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області.
Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.
В уряді заявили про відсутність загроз для військових і цивільних у Калинівці.
За даними ДСНС, станом на 15:15 пожежу поблизу арсеналу у Калинівці ліквідували.