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13 марта, 19:26 • 76548 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117059 просмотра

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13 марта, 13:47 • 112645 просмотра

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Взрыв газа в многоэтажке под Киевом: пострадала женщина

Взрыв газа в многоэтажке под Киевом: пострадала женщина

Киев • УНН

 • 766930 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В поселке Коцюбинское под Киевом произошел взрыв газа. Как сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, пострадала 45-летняя женщина, передает УНН.

Цитата

"В поселке Коцюбинское 45-летняя женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть еду. Когда пыталась поджечь газ, раздался взрыв.

В результате трагедии потерпевшая получила травму головы, ожоги лица, рук и ног. В это время в соседней комнате спала 14-летняя дочь потерпевшей. К счастью, она не пострадала. В квартире уничтожено окно на балконе, повреждены межкомнатные стены по всей площади, входная дверь", - написал Небытов.

Добавим

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности следователи Киевщины начали досудебное расследование.

Напомним

В Кривом Роге Днепропетровской области в пятиэтажном доме произошел взрыв и возник пожар, пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок.

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