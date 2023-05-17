Взрыв газа в многоэтажке под Киевом: пострадала женщина

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"В поселке Коцюбинское 45-летняя женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть еду. Когда пыталась поджечь газ, раздался взрыв.

В результате трагедии потерпевшая получила травму головы, ожоги лица, рук и ног. В это время в соседней комнате спала 14-летняя дочь потерпевшей. К счастью, она не пострадала. В квартире уничтожено окно на балконе, повреждены межкомнатные стены по всей площади, входная дверь", - написал Небытов.

Добавим

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности следователи Киевщины начали досудебное расследование.

Напомним

В Кривом Роге Днепропетровской области в пятиэтажном доме произошел взрыв и возник пожар, пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок.