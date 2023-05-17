Вибух газу у багатоповерхівці під Києвом: постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У селищі Коцюбинське під Києвом стався вибух газу. Як повідомив керівник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, постраждала 45-річна жінка, передає УНН.
Цитата
"У селищі Коцюбинське 45-річна жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ, пролунав вибух.
Внаслідок трагедії потерпіла отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг. У цей час в сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. На щастя, вона не постраждала. В квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни по всій площі, вхідні двері", - написав Нєбитов.
Додамо
За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі Київщини розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо
У Кривому Розі Дніпропетровської області у п’ятиповерховому будинку стався вибух та виникла пожежа, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина.