Вероятные разговоры Маска с путиным продолжают вызывать беспокойство у чиновников США

Американские чиновники продолжают выражать опасения фактом общения миллиардера Илона Маска и российского диктатора путина. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Ссылаясь на бывших и нынешних чиновников США издание отмечает, что Маск, который владеет производителем электромобилей Tesla, платформой социальных медиа X, а также космической компанией SpaceX, имеет безопасный доступ высокого уровня. Это нужно для обеспечения работы SpaceX, которая имеет многочисленные контракты с правительством США и выполняет работу для Министерства обороны и NASA. Часть этой работы настолько чувствительна, что Маск получил от правительства доступ высокого уровня безопасности. Именно это вызывает беспокойство у некоторых чиновников: из-за фактов разговоров Маска с путиным сверхсекретная информация и возможности США могут быть под угрозой.

В то же время некоторые из бывших чиновников отмечают, что даже если Маск участвует в разговорах с путиным, сам факт ведения таких разговоров не обязательно является незаконным.

Также может не возникнуть никаких юридических проблем, если Макс добровольно не хочет раскрывать детали о своих разговорах с иностранными лидерами. Однако сокрытие таких разговоров, когда о них поступает официальный запрос, может иметь уголовные последствия.

Напомним,

По данным источников The Wall Street Journal, контакты Маска с путиным были регулярными с 2022 года. Во время одного разговора путин якобы попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink от SpaceX на Тайване как услугу для Китая и тот выполнил эту просьбу.

Маск отрицал частые разговоры с путиным. В 2022 году Маск сказал, что общался с российским лидером только один раз, но WSJ утверждает, что с тех пор разговоры повторялись.

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