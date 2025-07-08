Вэнс встретился с премьером Израиля Нетаньяху

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник утром. Об этом сообщил человек, знакомый с ходом встречи, который не имел права выступать публично и пожелал остаться анонимным, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Встреча состоялась в Блэр-Хаусе, президентском гостевом доме недалеко от Белого дома, где проживает Нетаньяху. Дальнейшие подробности встречи не были сразу доступны.

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