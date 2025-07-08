Венс зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

Віце-президент США Джей Ді Венс зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у вівторок вранці. Про це повідомила особа, знайома з перебігом зустрічі, яка не мала права виступати публічно та побажала залишитися анонімною, передає УНН із посиланням на AP.

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Зустріч відбулася в Блер-Хаусі, президентському гостьовому будинку поблизу Білого дому, де проживає Нетаньяху. Подальші подробиці зустрічі не були одразу доступні.

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