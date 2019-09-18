В Запорожской области расстреляли чиновника

Преступление совершино сегодня, 18 сентября.

Речь идет о чиновнике Акимовской поселкового совета Запорожской области Дмитрия Кириллова.

Другие детали пока отсутствуют.

"Пока идут оперативно-следственные мероприятия. Сейчас все устанавливаем", - сообщили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция начала расследование после убийства адвоката в Кропивницкому