В Запорожской области расстреляли чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Запорожской области неизвестные убили местного чиновника, расстреляв его из автомата. Информацию об этом УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
Преступление совершино сегодня, 18 сентября.
Речь идет о чиновнике Акимовской поселкового совета Запорожской области Дмитрия Кириллова.
Другие детали пока отсутствуют.
"Пока идут оперативно-следственные мероприятия. Сейчас все устанавливаем", - сообщили в полиции.
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