В Запорізькій області розстріляли чиновника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Запорізькій області невідомі вбили місцевого чиновника, розстрілявши його з автомату. Інформацію про це УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області.
Подія сталася сьогодні, 18 вересня.
Мова йде про чиновника Акимівської селищної ради Запорізької області Дмитра Кирилова.
Інші деталі поки що відсутні.
“Поки що йдуть оперативно-слідчі заходи. Зараз все встановлюємо”, — повідомили у поліції.
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