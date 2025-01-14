В Южной Корее начинаются слушания по импичменту президента
Киев • УНН
Конституционный суд Южной Кореи начинает слушания по делу об импичменте президента Юн Сук Йоля. Процесс, который продлится несколько недель, связан с объявлением чрезвычайного положения и подозрением в мятеже.
В Южной Корее начинается первое слушание по делу об импичменте действующего президента. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Глава государства оказался в центре скандала, который привел к его аресту.
Процесс слушаний, как ожидается, продлится несколько недель, в частности завершится в начале следующего месяца. Окончательное решение Конституционного суда должно быть объявлено до середины мая, что может стать решающим для дальнейшего политического курса страны.
Политическая ситуация остается напряженной.
Напомним
В конце прошлого года президент объявил чрезвычайное положение, что вызвало возмущение оппозиции, которая расценила этот шаг как возможное посягательство на конституционный строй.
Южнокорейская полиция проводит расследование, охватывающее президента Юн Сук Йоля и ряд высокопоставленных чиновников из-за обстоятельств, связанных с объявлением военного положения. В рамках этого дела прокуратура ограничила возможность выезда за границу бывшему министру обороны Ким Йон Хёну.
Согласно последним событиям, Ким Ен Хён, который находится в следственном изоляторе Сеула по обвинению в мятеже, совершил попытку суицида. В настоящее время его состояние не уточняется.
Южная Корея: президенту Юну грозит импичмент в эту субботу13.12.24, 13:04 • 15140 просмотров