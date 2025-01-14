У Південній Кореї починається слухання щодо імпічменту президента
Київ • УНН
Конституційний суд Південної Кореї розпочинає слухання у справі про імпічмент президента Юн Сук Йоля. Процес, що триватиме кілька тижнів, пов'язаний з оголошенням надзвичайного стану та підозрою у заколоті.
У Південній Кореї розпочинається перше слухання у справі про імпічмент чинного президента. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Глава держави опинився у центрі скандалу, який призвів до його арешту.
Процес слухань, як очікується, триватиме кілька тижнів, зокрема завершиться на початку наступного місяця. Остаточне рішення Конституційного суду має бути оголошено до середини травня, що може стати вирішальним для подальшого політичного курсу країни.
Політична ситуація залишається напруженою.
Нагадаємо
Наприкінці минулого року президент оголосив надзвичайний стан, що викликало обурення опозиції, яка розцінила цей крок як можливе посягання на конституційний лад.
Південнокорейська поліція проводить розслідування, що охоплює президента Юн Сук Йоля та низку високопосадовців через обставини, пов'язані з оголошенням воєнного стану. У рамках цієї справи прокуратура обмежила можливість виїзду за кордон колишньому міністру оборони Кім Йон Хьону.
Згідно з останніми подіями, Кім Йон Хьон, який перебуває у слідчому ізоляторі Сеула за обвинуваченням у заколоті, здійснив спробу суїциду. Наразі його стан не уточнюється.
Південна Корея: президенту Юну загрожує імпічмент цієї суботи13.12.24, 13:04 • 15444 перегляди