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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Европейская комиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для оказания поддержки посредством экспорта электроэнергии, технической помощи и оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры после атак рф и находится на постоянной связи для удовлетворения потребностей Украины.

Война •   •  6743 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

Министр энергетики обсудил сотрудничество с ЕБРР по укреплению стабильности энергетической системы Украины и увеличению генерирующих мощностей накануне зимы на фоне значительного ущерба, причиненного вражескими атаками.

Экономика •   •  7716 просмотра
Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

За 5 месяцев 2024 года НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых являются высокопроизводительными и добывают более 100 000 кубометров газа в сутки, что привело к увеличению добычи группы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  5972 просмотра
С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.

Здоровье •   •  5941 просмотра
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.

Общество •   •  6736 просмотра
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Общество •   •  9049 просмотра
Нацгвардейцы, прошедшие плен, смогут уволиться со службы независимо от даты обмена - Клименко

ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 7 должностных лиц Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Константину Жеваго, которые в течение 2019-2021 годов противоправно распоряжалось полезными ископаемыми общегосударственного значения.

Криминал и ЧП •   •  7346 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении 7 менеджеров компании Жеваго

На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Грузией из-за принятого в Украине закона об иностранных агентах, поскольку это может нарушить условия либерализации визового режима.

Новости Мира •   •  7334 просмотра
На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

В Киеве остановили фуникулер: что известно

Фуникулер в Киеве был временно остановлен из-за отсутствия напряжения, вызванного значительным дефицитом в энергосистеме Украины.

Киев •   •  7898 просмотра
В Киеве остановили фуникулер: что известно

Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов

Цена биткоина выросла более чем на 12% за последний месяц и более чем на 3% за последний день, приблизившись к 72 000 долларов.

Экономика •   •  8373 просмотра
Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов