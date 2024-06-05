В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Европейская комиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для оказания поддержки посредством экспорта электроэнергии, технической помощи и оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры после атак рф, заявил спикер Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи, пишет УНН.

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Представитель Еврокомиссии повторил, что "мы очень решительно осуждаем эти атаки на энергетическую инфраструктуру Украины".

"Мы очень тесно сотрудничаем с украинской властью, чтобы оказать поддержку будь то в виде увеличенного экспорта электроэнергии из ЕС в Украину,.. или в виде предоставления технической поддержки и оборудования для ремонта инфраструктуры, которая подверглась атакам. Мы находимся в постоянном контакте с украинской властью на всех уровнях, и ваша власть работает над обновленным списком потребностей со своей стороны" для получения Еврокомиссией, сказал Макфи.

По его словам, пока "нет никаких новых объявлений", которые он бы мог сделать. "Но я могу заверить вас, что мы находимся в постоянном контакте по этому вопросу, и есть очень большое желание европейских правительств, а также представителей промышленности оказать такую поддержку, которая нужна Украине", - указал Макфи.

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