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У Єврокомісії заявили, що тісно співпрацюють з Україною для надання підтримки енергетиці після атак рф

У Єврокомісії заявили, що тісно співпрацюють з Україною для надання підтримки енергетиці після атак рф

Київ • УНН

 • 18839 перегляди

Європейська комісія тісно співпрацює з українською владою для надання підтримки за допомогою експорту електроенергії, технічної допомоги та обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури після атак рф і перебуває на постійному зв'язку для задоволення потреб України.

Європейська комісія тісно співпрацює з українською владою для надання підтримки за допомогою експорту електроенергії, технічної допомоги та обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури після атак рф, заявив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Макфі, пише УНН.

Деталі

Представник Єврокомісії повторив, що "ми дуже рішуче засуджуємо ці атаки на енергетичну інфраструктуру України".

"Ми дуже тісно співпрацюємо з українською владою, щоб надати підтримку чи то у формі збільшеного експорту електроенергії з ЄС в Україну,.. чи то шляхом надання технічної підтримки та обладнання для ремонту інфраструктури, яка зазнала атак. Ми перебуваємо у постійному контакті з українською владою на всіх рівнях, і ваша влада працює над оновленим списком потреб зі свого боку" для отримання Єврокомісією, сказав Макфі.

З його слів, наразі "немає жодних нових оголошень", які він би міг зробити. "Але я можу запевнити вас, що ми постійно спілкуємося з цього приводу, і є дуже велике бажання європейських урядів, а також представників промисловості надати таку підтримку, яка потрібна Україні", - вказав Макфі.

Україна збирається залучити кошти з 50-мільярдного фонду Ukraine Facility від ЄС на відновлення енергетики05.06.24, 10:28 • 14795 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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