Україна збирається залучити кошти з 50-мільярдного фонду Ukraine Facility від ЄС на відновлення енергетики
Київ • УНН
Україна працюватиме з партнерами, щоб кошти з фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС можна було швидше залучити для відновлення енергетики, і уряд готується розширити програму доступного кредитування "5-7-9" на проекти розподіленої генерації.
Україна працюватиме з партнерами, щоб кошти з фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС можна було швидше залучити для відновлення енергетики, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
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Окрім залучення коштів з Ukraine Facility, бізнесу пропонується скористатись "Доступними кредитами 5-7-9", також наразі уряд готує рішення про розширення програми на проєкти розподіленої генерації.
Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, – пільгове кредитування за програмою 5-7-9. Наразі уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проєкти розподіленої генерації. Це до 150 мільйонів гривень кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів. Водночас ми працюватимемо з нашими партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики
Муніципальна влада, як вказано, може реалізувати власні проєкти зі збільшення наявних енергопотужностей теплокомуненерго за допомоги державно-приватного партнерства.
Як зауважили у Міненерго, держава прагне створити максимально сприятливі умови для бізнесу, який реалізує проєкти розподіленої генерації. Так, вже:
- скорочено терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання до електромереж;
- зменшено кількість документів, які потрібно для цього подати;
- скасовано оцінку впливу на довкілля.
Також готується законопроєкт щодо звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації.
Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання03.06.24, 14:41 • 20812 переглядiв