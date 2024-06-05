Україна збирається залучити кошти з 50-мільярдного фонду Ukraine Facility від ЄС на відновлення енергетики

ukenru
10:47 • 23801 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 40118 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 44330 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 61102 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 75879 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114297 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137518 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139594 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246332 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171306 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 33705 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 54537 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 38003 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 41200 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 29170 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246335 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 364650 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 379596 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294752 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61901 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78401 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89651 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171621 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 174194 перегляди
Актуальне
Україна збирається залучити кошти з 50-мільярдного фонду Ukraine Facility від ЄС на відновлення енергетики

Україна збирається залучити кошти з 50-мільярдного фонду Ukraine Facility від ЄС на відновлення енергетики

Київ • УНН

 • 14799 перегляди

Україна працюватиме з партнерами, щоб кошти з фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС можна було швидше залучити для відновлення енергетики, і уряд готується розширити програму доступного кредитування "5-7-9" на проекти розподіленої генерації.

Україна працюватиме з партнерами, щоб кошти з фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро від ЄС можна було швидше залучити для відновлення енергетики, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Окрім залучення коштів з Ukraine Facility, бізнесу пропонується скористатись "Доступними кредитами 5-7-9", також наразі уряд готує рішення про розширення програми на проєкти розподіленої генерації.

Один з інструментів, який зарекомендував себе дуже гарно і який держава може запропонувати бізнесу, – пільгове кредитування за програмою 5-7-9. Наразі уряд готує рішення щодо розширення цієї програми на проєкти розподіленої генерації. Це до 150 мільйонів гривень кредиту на пільгових умовах, що достатньо для реалізації невеликих проєктів. Водночас ми працюватимемо з нашими партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики

- зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Муніципальна влада, як вказано, може реалізувати власні проєкти зі збільшення наявних енергопотужностей теплокомуненерго за допомоги державно-приватного партнерства.

Як зауважили у Міненерго, держава прагне створити максимально сприятливі умови для бізнесу, який реалізує проєкти розподіленої генерації. Так, вже:

  • скорочено терміни видачі та погодження технічних умов для приєднання до електромереж; 
  • зменшено кількість документів, які потрібно для цього подати; 
  • скасовано оцінку впливу на довкілля.

Також готується законопроєкт щодо звільнення від оподаткування імпорту обладнання для електрогенерації.

Щоб підготуватися до "складного опалювального сезону": в уряді розглядають скасування мита і ПДВ, пільгові кредити на енергообладнання03.06.24, 14:41 • 20812 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83