Украина собирается привлечь средства из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility от ЕС на восстановление энергетики

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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На Николаевщине ночью уничтожили 6 "шахедов": обломки повредили около 10 частных домов
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