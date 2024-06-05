Украина собирается привлечь средства из 50-миллиардного фонда Ukraine Facility от ЕС на восстановление энергетики

Украина будет работать с партнерами, чтобы средства из фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро от ЕС можно было быстрее привлечь для восстановления энергетики, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Кроме привлечения средств с Ukraine Facility, бизнесу предлагается воспользоваться "Доступными кредитами 5-7-9", также сейчас правительство готовит решение о расширении программы на проекты распределенной генерации.

Один из инструментов, который зарекомендовал себя очень хорошо и который государство может предложить бизнесу, - льготное кредитование по программе 5-7-9. Сейчас правительство готовит решение по расширению этой программы на проекты распределенной генерации. Это до 150 миллионов гривен кредита на льготных условиях, что достаточно для реализации небольших проектов. В то же время мы будем работать с нашими партнерами из ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики - отметил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Муниципальные власти, как указано, могут реализовать собственные проекты по увеличению имеющихся энерго мощностей теплокоммунэнерго при помощи государственно-частного партнерства.

Как отметили в Минэнерго, государство стремится создать максимально благоприятные условия для бизнеса, который реализует проекты распределенной генерации. В частности, уже:

сокращены сроки выдачи и согласования технических условий для присоединения к электросетям;

уменьшено количество документов, которые нужно для этого подать;

отменена оценка воздействия на окружающую среду.

Также готовится законопроект об освобождении от налогообложения импорта оборудования для электрогенерации.

Чтобы подготовиться к "сложному отопительному сезону": в правительстве рассматривают отмену пошлины и НДС, льготные кредиты на энергооборудование