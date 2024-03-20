В ЕС сообщили, от чего будет зависеть прогресс Украины на пути к членству

В Европейском Союзе напомнили, что прогресс Украины на пути в ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг, учитывая способность ЕС принимать новых членов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 9-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН.

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"Совет ассоциации отметил историческое решение Европейского Совета от декабря 2023 года об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он подчеркнул, что будущее Украины и ее граждан - в Европейском Союзе. В ЕС напомнили, что прогресс Украины на пути в ЕС будет зависеть от ее собственных заслуг, учитывая способность ЕС принимать новых членов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Совет ассоциации признал преданность Украины и высоко оценил "значительный прогресс в достижении целей, лежащих в основе статуса кандидата Украины, несмотря на то, что Украина ведет борьбу против агрессивной войны россии".

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"Украина призвала к политической воле государств-членов ЕС как можно быстрее принять переговорную рамку и организовать Первую межправительственную конференцию", - отмечается в пресс-релизе.

Украина выразила свою благодарность за 13 пакетов ограничительных мер ЕС, и Совет ассоциации, как указано, подтвердил, что работа над санкциями будет продолжаться, включая усиление имплементации и предотвращение их обхода.

Совет ассоциации приветствовал создание Советом Европы Реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины, подчеркнул финансовую поддержку ЕС этой инициативы, что является первым ощутимым шагом к будущему механизму компенсации, а также призвал к дальнейшим усилиям в направлении его создания. ЕС подчеркнул, что продолжает работать над дальнейшим прогрессом относительно возможного использования доходов, полученных от обездвиженных активов центрального банка России, в поддержку Украины, в соответствии с законодательством ЕС и международного права.

Совет ассоциации подчеркнул твердую приверженность к тому, что россия и ее руководство должны понести полную ответственность за ведение агрессивной войны против Украины, другие серьезные преступления согласно международному праву.

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