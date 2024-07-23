Европейская Комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушили ли Delivery Hero и Glovo правила конкуренции ЕС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Еврокомиссию.

Детали

Отмечается, что Delivery Hero и Glovo - две крупнейшие компании по доставке еды в Европе. С июля 2018 года Delivery Hero владела миноритарной долей в Glovo, а в июле 2022 года получила единоличный контроль.

Комиссия обеспокоена тем, что перед поглощением Delivery Hero и Glovo могли распределить географические рынки и обмениваться коммерчески важной информацией (например, о коммерческих стратегиях, ценах, мощностях, затратах, характеристиках продукции).

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Также в ЕС обеспокоены тем, что компании могли договориться не переманивать сотрудников друг друга. Такой практике могла способствовать миноритарная доля Delivery Hero в Glovo.

Если это будет доказано, поведение компаний может нарушать правила конкуренции ЕС, которые запрещают картели и ограничительные деловые практики.

Комиссия проведет свое углубленное расследование в первоочередном порядке. Начало официального расследования не предполагает его результатов.

Напомним,

Европейская комиссия подозревает, что компания Apple с помощью своего магазина приложений Apple Store «незаконно подавляет конкуренцию». Теперь компании грозит штраф в размере до 10% от мирового годового дохода.