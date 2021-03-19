В Йемене террористы убили 10 военных

Детали

В результате устроенного “Аль-Каидой” теракта на юге Йемена, погибли по меньшей мере десять военных. Во время нападения террористы использовали гранаты.

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“Вооруженные члены” Аль-Каиды“ совершили нападение на КПП в районе Ахвар провинции Абиян, в результате чего погибли десять военных. Несколько гражданских лиц, проживающих неподалеку КПП, в том числе женщины и дети, были ранены во время нападения”, - рассказал собеседник агентства в правительстве Йемена.

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Напомним

В центральном штате Мексики Мехико боевики застрелили 13 полицейских, находившихся в засаде.