В Ємені терористи вбили 10 військових

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Унаслідок улаштованого “Аль-Каїдою” теракту на півдні Ємену, загинуло щонайменше десятеро військових. Під час нападу терористи використовували гранати.

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“Озброєні члени „Аль-Каїди“ вчинили напад на КПП у район Ахвар провінції Абіян, унаслідок чого загинуло десятеро військових. Кілька цивільних осіб, які проживають неподалік КПП, в тому числі жінки й діти, були поранені під час нападу”, — розповів співрозмовник агентства в уряді Ємену.

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