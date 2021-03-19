В Ємені терористи вбили 10 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Ємені озброєні члени “Аль-Каїди” напали на військових, повідомляють про десяток загиблих. Про це пише УНН з посланням на Xinhua.
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Унаслідок улаштованого “Аль-Каїдою” теракту на півдні Ємену, загинуло щонайменше десятеро військових. Під час нападу терористи використовували гранати.
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“Озброєні члени „Аль-Каїди“ вчинили напад на КПП у район Ахвар провінції Абіян, унаслідок чого загинуло десятеро військових. Кілька цивільних осіб, які проживають неподалік КПП, в тому числі жінки й діти, були поранені під час нападу”, — розповів співрозмовник агентства в уряді Ємену.
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