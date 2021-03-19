У Мексиці терористи застрелили 13 правоохоронців

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Зазначають, що терористичний напад за кількістю жертв став одним з найжахливіших масових вбивств співробітників сил безпеки. Колона співробітників служби безпеки патрулювала район Льяно-Гранде в муніципалітеті Коатепек-Харінас, де на них і напали терористи.

Воєнізована поліція і збройні сили Національної гвардії Мексики продовжують пошуки підозрюваних у вбивстві.

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“Цей напад — образа мексиканського держави. Ми відповімо усією силою і підтримкою закону”, — заявив міністр безпеки Родріго Мартінес-Селіс.

Нагадаємо

В Афганістані поруч з автобусом з урядовцями пролунав вибух, троє людей загинули. У столиці Сомалі Могадішо підірвався автомобіль, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей.