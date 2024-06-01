В возрасте 86 лет мать Мишель Обамы

Мэриан Шилдс Робинсон, мать Мишель Обамы, которая переехала в Белый дом, когда зять Барака Обамы был избран президентом, умерла. Ей было 86. об этом пишет AP, передает УНН.

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О смерти миссис Робинсон объявили Мишель Обама и другие члены семьи в заявлении, в котором говорится, что "была и будет только одна Мэриан Робинсон. В нашей печали мы воодушевлены необычайным даром ее жизни".

Она была вдовой и пожизненным жителем Чикаго, когда переехала в особняк исполнительной власти в 2009 году, чтобы помочь ухаживать за внуками Малией и Сашей. В начале 70-х миссис Робинсон изначально сопротивлялась идее начать все сначала в Уошингтоне, и Мишель Обаме пришлось привлечь своего брата Крейга, чтобы тот помог убедить их мать переехать.

В Белом доме миссис Робинсон обеспечивала девочкам успокаивающее присутствие, когда их родители использовали их новые роли, а отсутствие ее защиты от секретных служб позволяло ей сопровождать их в школу и из школы каждый день без шума.

Барак и Мишель Обама поженились 3 октября 1992 года.

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