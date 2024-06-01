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У віці 86 років мати Мішель Обами

У віці 86 років мати Мішель Обами

Київ • УНН

 • 38146 перегляди

Мати Мішель Обами Маріан Шилдс Робінсон, яка жила в Білому домі, щоб допомогти піклуватися про своїх онуків під час президентства Барака Обами, померла у віці 86 років.

Меріан Шилдс Робінсон, мати Мішель Обами, яка переїхала до Білого дому, коли зятя Барака Обами обрали президентом, померла. Їй було 86. Про це пише AP, передає УНН.

Деталі

Про смерть місіс Робінсон оголосили Мішель Обама та інші члени сім'ї в заяві, в якій говориться, що "була і буде лише одна Меріан Робінсон. У нашому смутку ми піднесені надзвичайним даром її життя".

Вона була вдовою та довічним жителем Чикаго, коли переїхала в особняк виконавчої влади в 2009 році, щоб допомогти доглядати за онуками Малією та Сашею. На початку 70-х років місіс Робінсон спочатку опиралася ідеї почати все спочатку у Вашингтоні, і Мішель Обамі довелося залучити свого брата Крейга, щоб той допоміг переконати їхню матір переїхати.

У Білому домі місіс Робінсон забезпечувала дівчатам заспокійливу присутність, коли їхні батьки вживалися у свої нові ролі, і відсутність її захисту від секретних служб дозволяла їй супроводжувати їх до школи та зі школи щодня без шуму.

Барак і Мішель Обама одружилися 3 жовтня 1992 року.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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