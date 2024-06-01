У віці 86 років мати Мішель Обами
Київ • УНН
Мати Мішель Обами Маріан Шилдс Робінсон, яка жила в Білому домі, щоб допомогти піклуватися про своїх онуків під час президентства Барака Обами, померла у віці 86 років.
Меріан Шилдс Робінсон, мати Мішель Обами, яка переїхала до Білого дому, коли зятя Барака Обами обрали президентом, померла. Їй було 86. Про це пише AP, передає УНН.
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Про смерть місіс Робінсон оголосили Мішель Обама та інші члени сім'ї в заяві, в якій говориться, що "була і буде лише одна Меріан Робінсон. У нашому смутку ми піднесені надзвичайним даром її життя".
Вона була вдовою та довічним жителем Чикаго, коли переїхала в особняк виконавчої влади в 2009 році, щоб допомогти доглядати за онуками Малією та Сашею. На початку 70-х років місіс Робінсон спочатку опиралася ідеї почати все спочатку у Вашингтоні, і Мішель Обамі довелося залучити свого брата Крейга, щоб той допоміг переконати їхню матір переїхати.
У Білому домі місіс Робінсон забезпечувала дівчатам заспокійливу присутність, коли їхні батьки вживалися у свої нові ролі, і відсутність її захисту від секретних служб дозволяла їй супроводжувати їх до школи та зі школи щодня без шуму.
Барак і Мішель Обама одружилися 3 жовтня 1992 року.
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