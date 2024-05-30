Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк померла після тривалої хвороби
Київ • УНН
Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", померла у віці 53 років після тривалої боротьби з раком.
В рф від онкології померла акторка Анастасія Заворотнюк, яка запам'яталася у ролі няні Віки в серіалі "Моя прекрасна няня". Про це пише Бі-Бі-Сі та передає УНН.
Деталі
Російська актриса і телеведуча Анастасія Заворотнюк померла вночі, 30 травня. Про це повідомляють на її сторінці в Instagram.
Сьогодні вночі після тривалої та важкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я і вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку
53-річна Заворотнюк, як повідомляють ЗМІ, протягом останніх років боролася з раком. З серпня 2019 року вона перестала брати участь у театральних виставах.
Довідка
Анастасія Заворотнюк народилася в Астрахані, 3 квітня 1971 року. Стала відомою завдяки серіалу "Моя прекрасна няня". Окрім акторської діяльності, Заворотнюк працювала телеведучою.
Акторка була тричі заміжня. Шлюб із першим чоловіком, німецьким бізнесменом, тривав близько року. Із другим чоловіком, Дмитром Стрюковим, вона прожила кілька років у Лос-Анджелесі. У них народилося двоє дітей, Анна та Майкл. З 22 вересня 2008 року була одружена з фігуристом Петром Чернишевим. У жовтні 2018 року у пари народилася дочка Міла.
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