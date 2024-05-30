Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

В рф от онкологии скончалась актриса Анастасия Заворотнюк, которая запомнилась в роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Об этом пишет Би-би-си и передает УНН.

детали

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась ночью, 30 мая. Об этом сообщают на ее странице в Instagram.

Сегодня ночью после длительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился за здоровье и верил. Настя всегда чувствовала и очень целовала вашу поддержку - говорится в сообщении.

53-летняя Заворотнюк, как сообщают СМИ, в течение последних лет боролась с раком. С августа 2019 года она перестала участвовать в театральных представлениях.

справка

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани, 3 апреля 1971 года. Стала известной благодаря сериалу "Моя прекрасная няня". Кроме актерской деятельности, Заворотнюк работала телеведущей.

Актриса была трижды замужем. Брак с первым мужем, немецким бизнесменом, продлился около года. Со вторым мужем, Дмитрием Стрюковым, она прожила несколько лет в Лос-Анджелесе. У них было двое детей, Анна и Майкл. С 22 сентября 2008 года была замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила.

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