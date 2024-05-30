Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  44983 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  36854 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  66866 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  114753 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  120276 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  117298 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  115284 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  101283 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  104007 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
29 мая 2024, 05:51  •  102748 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

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29 мая 2024, 08:15  •  159541 просмотра
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29 мая 2024, 05:39  •  171978 просмотра

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", умерла в возрасте 53 лет после длительной борьбы с раком.

Новости Мира •   •  9552 просмотра
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

Из-за вражеских атак в Хмельницкой области более 10 тысяч абонентов оставались без электроснабжения. Ограничений в подаче электроэнергии потребителям на сегодня не прогнозируется.

Общество •   •  11557 просмотра
В Хмельницкой области из-за атаки рф оставались без света более 10 тысяч пользователей, ограничения электричества на сегодня не прогнозируются - Минэнерго

В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

На одной из локаций Холодного Яра, находящейся в Черкасской области, цветет поле пионов. Сейчас здесь растет около 2 500 тысяч кустов растения. В следующем году его планируют расширить. Пионы начали высаживали 6 лет назад, когда здесь впервые при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" организовали фестиваль "Крутой замес".

Общество •   •  8443 просмотра
В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

Группа школьников заблудилась в горах на Прикарпатье

12 десятиклассников и один взрослый заблудились в горах во время прохождения туристического маршрута, но позже были найдены и доставлены в безопасное место спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Криминал и ЧП •   •  8417 просмотра
Группа школьников заблудилась в горах на Прикарпатье

россияне после паузы пробовали штурмовать остров Нестрига - Плетенчук

Вчера россияне предприняли 7 попыток штурма на левом берегу Херсонской области, в том числе одну на острове Нестрига и шесть на Rрынках.

Война •   •  10129 просмотра
россияне после паузы пробовали штурмовать остров Нестрига - Плетенчук

В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму: детали спецоперации

30 мая бойцы ГУР использовали ударные морские беспилотники Magura V5 для уничтожения двух российских катеров, вероятно, скоростных транспортно-десантных KS-701 "тунец".

Война •   •  12309 просмотра
В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров рф в Крыму: детали спецоперации

Крепкое государство, мощное войско и экономический успех украинцев: Кулеба назвал компоненты сохранения национальной идентичности

Сильное государство, мощная армия и экономический успех украинцев являются ключевыми составляющими сохранения национальной идентичности, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Общество •   •  11706 просмотра
Крепкое государство, мощное войско и экономический успех украинцев: Кулеба назвал компоненты сохранения национальной идентичности

россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам в Донецкой области

За минувшие сутки российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, вызвав разрушения в трех районах, разрушены и повреждены десятки домов и сооружений.

Война •   •  11047 просмотра
россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам в Донецкой области

Война в Газе обойдется Израилю в 67,4 млрд долларов к 2025 году

Война с ХАМАС в Газе сейчас является самой дорогой в истории Израиля. Ожидаемая общая стоимость до 2025 года оценивается в 250 млрд шекелей (67,4 млрд долларов).

Новости Мира •   •  9444 просмотра
Война в Газе обойдется Израилю в 67,4 млрд долларов к 2025 году

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

По данным УКАБ, ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта.

Экономика •   •  36637 просмотра
Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ