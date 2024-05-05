В Воздушных силах рассказали подробности сбития вражеского Су-25

Представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал о сбитии российского штурмовика Су-25 в Донецкой области, отметив, что он был сбит подразделением Сухопутных войск, передает УНН.

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Вы видите, что это сбило подразделение Сухопутных войск. Как вы знаете, в Сухопутных войсках также есть системы противовоздушной обороны, в частности, конечно, что мы видим прекрасную работу и в том числе работу малого и среднего радиуса действия ПВО, которые могут эффективно справляться с разного типа воздушных целей, в частности с самолетами. Нашим воинам на передовой необходимы переносные системы ЗРК, которые могут бороться как и с низколетящими целями, так и с беспилотниками - сказал Евлаш.

Он отметил, КАБы по украинским городам преимущественно сбрасывают Су-34, которого прикрывает Су-35.

Су-35 летит и ждет пока откуда-то состоятся пуски, чтобы поразить наши пусковые установки системы ПВО. Су-25 это штурмовик, который непосредственно выполняет свои задачи на линии соприкосновения, обстреливает позиции наших военных различными типами ракет, которые у него находятся - добавил Евлаш.

Напомним,

Вчера украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.