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У Повітряних силах розповіли подробиці збиття ворожого Су-25

У Повітряних силах розповіли подробиці збиття ворожого Су-25

Київ • УНН

 • 65551 перегляди

Сухопутні війська Збройних Сил України збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дальності.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів про збиття російського штурмовика Су-25 на Донеччині, зазначивши, що він був збитий підрозділом Сухопутних військ, передає УНН.

Деталі

Ви бачите, що це збив підрозділ Сухопутних військ. Як ви знаєте, в Сухопутних військах також є системи протиповітряної оборони, зокрема, звісно, що ми бачимо чудову роботу і в тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряних цілей, зокрема із літаками. Нашим воїнам на передовій необхідні переносні системи ЗРК, які можуть боротися як і з низьколетючими цілями, так і з безпілотниками

- сказав Євлаш.

Він зазначив, КАБи по українським містам переважно скидають Су-34, якого прикриває Су-35.

Су-35 летить і чекає поки звідкись відбудуться пуски, аби уразити наші пускові установки системи ППО. Су-25 це штурмовик, який безпосередньо виконує свої завдання на лінії зіткнення, обстрілює позиції наших військових різними типами ракет, які в нього знаходяться

- додав Євлаш.

Нагадаємо

Вчора українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
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sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
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