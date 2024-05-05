У Повітряних силах розповіли подробиці збиття ворожого Су-25
Київ • УНН
Сухопутні війська Збройних Сил України збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області за допомогою зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дальності.
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів про збиття російського штурмовика Су-25 на Донеччині, зазначивши, що він був збитий підрозділом Сухопутних військ, передає УНН.
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Ви бачите, що це збив підрозділ Сухопутних військ. Як ви знаєте, в Сухопутних військах також є системи протиповітряної оборони, зокрема, звісно, що ми бачимо чудову роботу і в тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряних цілей, зокрема із літаками. Нашим воїнам на передовій необхідні переносні системи ЗРК, які можуть боротися як і з низьколетючими цілями, так і з безпілотниками
Він зазначив, КАБи по українським містам переважно скидають Су-34, якого прикриває Су-35.
Су-35 летить і чекає поки звідкись відбудуться пуски, аби уразити наші пускові установки системи ППО. Су-25 це штурмовик, який безпосередньо виконує свої завдання на лінії зіткнення, обстрілює позиції наших військових різними типами ракет, які в нього знаходяться
Нагадаємо
Вчора українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.