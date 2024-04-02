В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  107648 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  107519 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  151910 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
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В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228335 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192512 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191503 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  428379 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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21 марта 2024, 11:56  •  754851 просмотра

В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.

Война •   •  11362 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 443 660 человек личного состава и 6998 танков.

Война •   •  11193 просмотра
Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Реестр является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма.

Война •   •  40696 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

На Кировоградщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области был поврежден ночью в результате российской атаки, что повлекло пожар, который был быстро ликвидирован пожарными без жертв.

Война •   •  11824 просмотра
На Кировоградщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры

Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.

Общество •   •  15190 просмотра
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

5 лучших цельнозерновых продуктов при резистентности к инсулину

Цельные злаки помогают бороться с инсулинорезистентностью, улучшая контроль сахара в крови, снижая уровень холестерина и повышая чувствительность к инсулину благодаря высокому содержанию растворимых волокон и бета-глюканов.

Здоровье •   •  12258 просмотра
5 лучших цельнозерновых продуктов при резистентности к инсулину

Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье

За минувшие сутки россияне обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 3 авиаудара, 26 полетов БПЛА, 10 обстрелов из РСЗО и выпустив 314 артиллерийских снарядов.

Общество •   •  13255 просмотра
Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье

На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 8 ракетных и 93 авиационных ударов, а также 126 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12709 просмотра
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, Силы противовоздушной обороны Украины сбили 9 из 10 российских ударных беспилотников "шахед", запущенных в ночь на 2 апреля.

Война •   •  14579 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину

Греция планирует продать неактивные и пригодные к использованию боеприпасы на сумму 150 миллионов евро из своих армейских запасов Чешской Республике, которая затем отправит их в Украину.

Война •   •  13457 просмотра
Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину