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В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью
Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.
Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 443 660 человек личного состава и 6998 танков.
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Реестр является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма.
На Кировоградщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области был поврежден ночью в результате российской атаки, что повлекло пожар, который был быстро ликвидирован пожарными без жертв.
Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом
Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.
5 лучших цельнозерновых продуктов при резистентности к инсулину
Цельные злаки помогают бороться с инсулинорезистентностью, улучшая контроль сахара в крови, снижая уровень холестерина и повышая чувствительность к инсулину благодаря высокому содержанию растворимых волокон и бета-глюканов.
Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье
За минувшие сутки россияне обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 3 авиаудара, 26 полетов БПЛА, 10 обстрелов из РСЗО и выпустив 314 артиллерийских снарядов.
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 8 ракетных и 93 авиационных ударов, а также 126 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб
По данным Генштаба ВСУ, Силы противовоздушной обороны Украины сбили 9 из 10 российских ударных беспилотников "шахед", запущенных в ночь на 2 апреля.
Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину
Греция планирует продать неактивные и пригодные к использованию боеприпасы на сумму 150 миллионов евро из своих армейских запасов Чешской Республике, которая затем отправит их в Украину.