В Волчанске в Харьковской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданскую машину, есть раненый - МВД

В Волчанске Харьковской области в результате атаки вражеского беспилотника на автомобиль пострадал мужчина, сообщили в пятницу в МВД Украины, пишет УНН.

Волчанск атаковал вражеский беспилотник, который сбросил боеприпас на гражданский автомобиль. Ранения получил мужчина 1960 года рождения. У него зафиксировали травму руки. Автомобиль получил повреждения - сообщили в МВД в Telegram.

В ГСЧС также сообщили, что сегодня утром враг нанес артиллерийский удар по лесному массиву на окраине села Колесниковка Купянского района. Вражеские снаряды вызвали лесной пожар.

"Там загорелась сухая хвойная подстилка. На момент прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 1 га", - указали в ГСЧС в Telegram.

Спасатели, как сообщается, ликвидировали возгорание. Благодаря их профессиональным действиям верхового масштабного пожара не допущено.

Ранее сообщалось, что в Купянском районе Харьковской области под вражеский огонь попал поселок Моначиновка. Ранения получили 73-летний мужчина и 77-летняя женщина. Оккупанты обстреляли Купянск-Узловой. По данным МВД, произошел пожар, погиб мужчина 1959 года рождения.

На местах, по данным МВД, работают необходимые службы.

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