В Укрзализныце есть специальности, где нехватка кадров составляет более 30%

В Укрзализныце есть отдельные специальности, где на сегодня нехватка кадров составляет более 30%. Что является уже критическим пределом.

Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, есть ли дефицит кадров, Перцовский ответил:

Да. У нас есть отдельные специальности, где на сегодня нехватка кадров - это более 30%. Это уже критическая черта. Это конечно связано с тем, что многие люди пошли волонтерами в ВСУ

Также по его словам, это связано с тем, что многие годы железнодорожные специальности теряли свой интерес среди абитуриентов.

Если раньше, как вспоминают железнодорожники, которые много лет работают в компании, был конкурс, соревновались по много людей на место, чтобы попасть в железнодорожное профтехучилище или ВУЗ, то сегодня эти вещи сокращаются. Это может не вопрос завтра-послезавтра, но если не начать решать - это сегодня, то через несколько лет, это будет больший дефицит, чем дефицит вагонов