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В Укрзализныце есть специальности, где нехватка кадров составляет более 30%

В Укрзализныце есть специальности, где нехватка кадров составляет более 30%

Киев  •  УНН

09:38 • 4216 просмотра

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В Укрзализныце на некоторых специальностях не хватает более 30% работников из-за оттока кадров в ВСУ. Железнодорожные специальности теряют популярность среди абитуриентов, что может привести к еще большему дефициту в будущем.

В Укрзализныце есть отдельные специальности, где на сегодня нехватка кадров составляет более 30%. Что является уже критическим пределом.

Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.  

На вопрос, есть ли дефицит кадров, Перцовский ответил: 

Да. У нас есть отдельные специальности, где на сегодня нехватка кадров - это более 30%. Это уже критическая черта. Это конечно связано с тем, что многие люди пошли волонтерами в ВСУ

Также  по его словам, это связано с тем, что многие годы железнодорожные специальности теряли свой интерес среди абитуриентов. 

Если раньше, как вспоминают железнодорожники, которые много лет работают в компании, был конкурс, соревновались по много людей на место, чтобы попасть в железнодорожное профтехучилище или ВУЗ, то сегодня эти вещи сокращаются. Это может не вопрос завтра-послезавтра, но если не начать решать - это сегодня, то через несколько лет, это будет больший дефицит, чем дефицит вагонов

- рассказал Перцовский. 

В Укрзализныце анонсировали расширение международных и внутренних сообщений с 15 декабря4 ноября 2024, 08:55 • 8542 просмотра

Дополнение

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сообщал, что ситуация с дефицитом водителей частных маршруток с каждым днем все больше ухудшается. В целом водители боятся ехать в Киев, многие не обновили данные. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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