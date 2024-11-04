В Укрзализныце есть специальности, где нехватка кадров составляет более 30%
Киев • УНН
В Укрзализныце на некоторых специальностях не хватает более 30% работников из-за оттока кадров в ВСУ. Железнодорожные специальности теряют популярность среди абитуриентов, что может привести к еще большему дефициту в будущем.
В Укрзализныце есть отдельные специальности, где на сегодня нехватка кадров составляет более 30%. Что является уже критическим пределом.
Об этом заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, есть ли дефицит кадров, Перцовский ответил:
Да. У нас есть отдельные специальности, где на сегодня нехватка кадров - это более 30%. Это уже критическая черта. Это конечно связано с тем, что многие люди пошли волонтерами в ВСУ
Также по его словам, это связано с тем, что многие годы железнодорожные специальности теряли свой интерес среди абитуриентов.
Если раньше, как вспоминают железнодорожники, которые много лет работают в компании, был конкурс, соревновались по много людей на место, чтобы попасть в железнодорожное профтехучилище или ВУЗ, то сегодня эти вещи сокращаются. Это может не вопрос завтра-послезавтра, но если не начать решать - это сегодня, то через несколько лет, это будет больший дефицит, чем дефицит вагонов
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