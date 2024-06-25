Украина уже получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы по боеприпасам для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает УНН.

Детали

По его словам, снаряды прибыли в Украину "некоторое время назад". А впрочем, не стал указывать ни дату прибытия, ни масштабы первой партии.

Первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину некоторое время назад - говорится в заметке Фиалы.

Напомним

Как заявил глава МИД Чехии Ян Липавски в рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее.