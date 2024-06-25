В Україну прибула перша партія артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи
Київ • УНН
Україна отримала першу партію артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи, з потенціалом отримання 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше, за словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали та міністра закордонних справ Яна Ліпавського.
Україна вже отримала першу партію артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи з боєприпасів для ЗСУ. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає УНН.
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За його словами, снаряди прибули до України "деякий час тому". А втім, не став вказувати ні дату прибуття, ні масштаби першої партії.
Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому
Нагадаємо
Як заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавскі в рамках чеської ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 мільйона снарядів, що майже вдвічі більше, ніж було обіцяно раніше.