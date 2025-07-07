Для Сил обороны запустили систему для ускорения поставок вооружения

Сегодня начала работу DOT-Chain Defence - новая цифровая система, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для наших Сил обороны. Это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в пилотном запуске примут участие 10 бригад ВСУ, на что Минобороны выделило Агентству оборонных закупок миллиард гривен.

"На эти средства бригады через IT-систему Государственного оператора тыла смогут заказать FPV-дроны, а вскоре – и другие виды БпЛА, средства РЭБ, роботизированные комплексы. Каждая воинская часть будет иметь возможность выбирать именно то, что нужно ей для выполнения задач. В то же время Агентство оборонных закупок будет обеспечивать финансирование и доставку без лишней бюрократии. Теперь поставки будут происходить не за месяцы, а за несколько недель", - подчеркнул Умеров.

DOT-Chain Defence – это прозрачная, конкурентная и полностью цифровизированная система. Она разработана на основе модели поставки питания для армии, которая уже доказала свою эффективность.

Как работает система:

военные самостоятельно выбирают, заказывают и бронируют необходимые средства, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрые ответы;

производители получают понятный механизм сотрудничества с государством и армией, а также прямую обратную связь от военных;

государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных, поддерживает развитие ОПК и внедрение инноваций.

"Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников - гибкую, прозрачную и быструю", - резюмировал Умеров.

Напомним

Министерство обороны Украины обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и военной техники - "Окно для производителей ВВТ". Платформа стала еще удобнее для предприятий, которые готовят продукцию к кодификации.