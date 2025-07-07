Для Сил оборони запустили систему для прискорення поставок озброєння

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:42 • 344 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:09 • 3849 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
03:41 • 7871 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 42484 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 118472 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 120991 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 226247 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 362870 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 373092 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 143487 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
45%
746мм
Популярнi новини
армія рф окупувала ще два населені пункти, просувається далі - DeepState6 липня, 22:14 • 17136 перегляди
У столиці ППО працює по російських дронах – КМВА6 липня, 22:56 • 18133 перегляди
"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію03:03 • 15844 перегляди
Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб03:46 • 18088 перегляди
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки04:27 • 7837 перегляди
Публікації
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
07:09 • 3845 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 1876 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 149002 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 362868 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 373091 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Венедіктова Ірина Валентинівна
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 226245 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 77677 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 198703 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 224933 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 193807 перегляди
Актуальне
Шахед-136
С-300
С-400
Іскандер (ОТРК)
Су-34

Для Сил оборони запустили систему для прискорення поставок озброєння

Київ • УНН

 • 386 перегляди

В Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, що прискорює постачання озброєння для Сил оборони. У пілотному запуску беруть участь 10 бригад ЗСУ, для яких Міноборони виділило мільярд гривень на закупівлю FPV-дронів та іншого обладнання.

Для Сил оборони запустили систему для прискорення поставок озброєння

Сьогодні розпочала роботу DOT-Chain Defence - нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.

"На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси. Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів", - наголосив Умєров.

DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.

Як працює система:

  • військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді;
    • виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;
      • держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.

        "Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників - гнучку, прозору та швидку", - резюмував Умєров.

        Нагадаємо

        Міністерство оборони України оновило онлайн-сервіс для виробників озброєння та військової техніки - "Вікно для виробників ОВТ". Платформа стала ще зручнішою для підприємств, які готують продукцію до кодифікації.

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ВійнаТехнології
        Рустем Умєров
        Міністерство оборони України
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9