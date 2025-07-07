Для Сил оборони запустили систему для прискорення поставок озброєння
Київ • УНН
В Україні запрацювала цифрова система DOT-Chain Defence, що прискорює постачання озброєння для Сил оборони. У пілотному запуску беруть участь 10 бригад ЗСУ, для яких Міноборони виділило мільярд гривень на закупівлю FPV-дронів та іншого обладнання.
Сьогодні розпочала роботу DOT-Chain Defence - нова цифрова система, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для наших Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише УНН.
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Зазначається, що у пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень.
"На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром – і інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси. Кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії. Тепер постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів", - наголосив Умєров.
DOT-Chain Defence – це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність.
Як працює система:
- військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді;
- виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;
- держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.
"Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників - гнучку, прозору та швидку", - резюмував Умєров.
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