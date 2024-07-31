На веб-сайте Офиса Генпрокурора заработала бета-версия дашборда - аналитического модуля ЕРДР. Там последовательно изложена выборка подтвержденных правоохранительными органами преступлений за 2024 год, которые касаются бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Дашборд - это визуализированное приложение к системе ЕРДР, в котором собраны и объединены в удобном для анализа и восприятия формате данные о статистике расследований и рассмотрения в судах дел. В бета-версии Дашборда последовательно изложена выборка подтвержденных правоохранительными органами преступлений за 2024 год, которые касаются бизнеса, а также информация обо всех уголовных правонарушениях, которые имели отношение к экономической сфере за последние 5 лет - говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что в дашборде содержатся данные о количестве зарегистрированных, остановленных, восстановленных или закрытых правонарушений и количество лиц, которым сообщили о подозрении, применили к ним меры пресечения, отстранили от должностей, а также размер нанесенного государству ущерба и их возмещения.

«Доступ к нему открыт для всех желающих... Это ответ на запросы общества, бизнеса и инвесторов, которые стремятся видеть справедливость и добропорядочность в деятельности правоохранителей», - написал Ермак.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что в будущем к дашборду планируют добавить еще больше информации, а сам инструмент распространить и на другие виды уголовных правонарушений.

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Костин во время презентации дашборда с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) о производстве в отношении бизнеса, отметил, что эта информация никоим образом не влияет на тайну досудебного расследования.

«Я думаю, что открытость безусловно приведет к тому, что сама правоохранительная система станет более эффективной, потому что это взаимосвязанные процессы», - сказал Костин.

Член Совета по вопросам поддержки предприятий в условиях военного положения при Президенте Украины Артем Бородатюк отметил, что будет постоянное обновление софта.

«То есть через 3 месяца будет новая версия, но сами данные, такая цель стоит, будут обновлять раз в месяц», - сказал Бородатюк.

Просмотреть его можно по ссылке.

Как сообщил Ермак, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что в течение следующих месяцев будут изучать работу дашборда и собирать отзывы пользователей для совершенствования.

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