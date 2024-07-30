Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения в среду на заседании рассмотрит правительственный законопроект о повышении налогов. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, пишет УНН.

«Завтра проводим очередное заседание созданного Президентом Владимиром Зеленским Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Будем обсуждать законопроект №11416 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Будет честный и прямой диалог между бизнесом и представителями власти», - сообщил Ермак.

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По словам Ермака, в заседании также примут участие премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, а также председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Надеюсь, что завтра мы будем иметь открытый и конструктивный диалог на этой платформе. Бизнес важен», - добавил Ермак

Напомним

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

«Да, это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макро-финансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года», - написал Гетманцев.

Глава налогового комитета Рады неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идеи Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры.

Добавим

Законопроект, который предусматривает повышение налогов раскритиковал ранее заместитель председателя налогового комитета парламента Ярослав Железняк. По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются.